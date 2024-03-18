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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم 80 مليون جنيه.. سقوط عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأمن

المضبوطات
المضبوطات

فى ضربة أمنية حاسمة، ضبط رجال الأمن تشكيل عصابى من القائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة بقيمة تجاوزت 80 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب "المقاصة" ، أمكن ضبط عناصر التشكيل ، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها قرابة " 1,2 مليون دولار و48 ألف ريال سعودى ، بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية .

وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت 80 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

1000194873
1000194873
الإتجار بالنقد النقد الأجنبي تشكيل عصابى مديرية أمن القاهرة

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