بحوزتهم 80 مليون جنيه.. سقوط عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأمن

فى ضربة أمنية حاسمة، ضبط رجال الأمن تشكيل عصابى من القائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة بقيمة تجاوزت 80 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب "المقاصة" ، أمكن ضبط عناصر التشكيل ، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها قرابة " 1,2 مليون دولار و48 ألف ريال سعودى ، بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية .

وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت 80 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .