العراق يخفض صادراته من النفط الخام خلال الأشهر المقبلة

قالت وزارة النفط العراقية إنها ستخفض صادرات البلاد من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة؛ لتعويض أي زيادة مسجلة في يناير وفبراير فوق حصتها المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+.



وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، أضافت الوزارة في بيان أن العراق ملتزم بالخفض الطوعي المتفق عليه مع أوبك+ وينسق مع مصادر ثانوية ليكشف قيود التصدير في تقارير التحالف المقبلة.



وأقر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 بهدف دعم السوق.

ودخل التخفيض الأحدث للربع الأول من العام الحالي حيز التنفيذ في يناير قبل تمديده إلى الربع الثاني في وقت سابق من هذا الشهر.

ودعم احتدام التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط والبحر الأحمر أسعار النفط رغم تأثرها بمخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي.

وبموجب الخفض الطوعي، تبلغ حصة العراق من الإنتاج أربعة ملايين برميل يوميا. وذكرت مصادر توفر بيانات ثانوية عن حجم إنتاج أعضاء أوبك+ أن إنتاج العراق بلغ 4.2 مليون برميل يوميا في فبراير .



وقالت وزارة النفط في وقت سابق هذا الشهر إن صادرات العراق النفطية بلغت 3.43 مليون برميل يوميا في المتوسط في فبراير .