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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال فبراير ٢٠٢٤

3.6 مليار جنيه الرسوم والضرائب المحصلة بجمارك بورسعيد

جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الأستاذ محمد حسام الدين عن مشمول حوالي ٨٠٩٧ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيليه) خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد ٥٩٧ مليون و ٨١٦ ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٣ مليار و ٥٤ مليون و٨٥٤ ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر فبراير الماضي  بتصدير مشمول ٦٢٤٠ بيان جمركي صادر بعدد ٧٦٥٩ حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى ١٠ مليار و ٤٥ مليون و٨٣ ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي ٤ مليون ٧١٩ ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ حوالي ٣ مليار و ٦٥٢ مليون وألف ٦٧٠ جنيه .

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