اتحاد الكرة: المنتخبات المشاركة ببطولة العاصمة تشكر مصر على استضافتها بوقت قياسي

علق محمد عراقي مدير المنظومة الإعلامية باتحاد الكرة، على انضمام بطولة العاصمة الودية ضمن سلسلة فيفا .

وقال محمد عراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت أن تستضيف البطولة على أرض مصر ".

وأضاف محمد عراقي:" ستاد مصر في العاصمة الإدارية يستضيف مباريات بطولة العاصمة الودية ".

وتابع محمد عراقي:" جميع المنتخيات المشاركة في بطولة العاصمة تشكر مصر على استضافة البطولة في وقت قياسي ".

وأكمل محمد عراقي:" تم الإعلان عن جدول البطولة ويوم 22 أكتوبر المقبل تقام مبارة مصر ونيوزيلندا في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية ".