امتحانات الشهر بالمدارس خلال أيام| الأسئلة من المقرر.. تحذير من الغياب.. و5 درجات للحضور والسلوك

تستعد المدارس حاليا لعقد امتحانات شهر مارس 2024، والتي تعد ثاني امتحانات يخوضها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

وتستهدف امتحانات شهر مارس 2024 تقييم الطلاب في المقررات التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي الثاني، وتكون على مستوى المدرسة.

وتعقد امتحانات شهر مارس 2024 في الأسبوع الأخير من شهر مارس وفقا للجداول المعلنة في كل مدرسة.

جدول امتحانات شهر مارس 2024

تتولى كل المدارس والإدارات التعليمية إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2024، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ووفقا لصور جدول امتحانات شهر مارس 2024 المعلنة، تنطلق امتحانات شهر مارس 2024 في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

ضوابط عقد امتحانات شهر فبراير 2024

- تعقد امتحانات شهر مارس 2024 في جزء من الحصة.

- يتم إجراء امتحانات شهر مارس 2024 بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية.

- يقوم بوضع امتحانات شهر مارس 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

- لا تخرج أسئلة امتحانات شهر مارس 2024 عن الأجزاء التي يتم تدريسها ضمن منهج شهر مارس 2024.

- يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر مارس 2024.

- مادة القيم تقيم من خلال تقويم تكويني يقيم فيه المعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

- التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو يقيم المعلم أداء التلميذ في كل مادة وفقا نواتج التعلم الخاصة بكل مادة، ويشار إليها بعبارة “اجتاز - لم يجتز”.

ممنوعات في امتحانات شهر مارس 2024

ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر مارس 2024.

منع حيازة التليفون المحمول مع طلاب صفوف النقل خلال فترة امتحانات شهر مارس 2024.

ممنوع حضور امتحانات شهر مارس 2024 بزي مخالف، حيث لابد من الالتزام بالزى المدرسي.

منع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر مارس 2024 إلا للضرورة القصوى.

من يتولى وضع امتحانات شهر مارس 2024 وما هي مواصفاتها؟

أكدت مديريات التربية والتعليم أنه يتم وضع امتحانات شهر مارس 2024 بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

وقالت مديريات التربية والتعليم: “تعقد امتحانات شهر مارس 2024 في الأجزاء المقررة خلال شهر مارس فقط، وتكون أسئلتها مبسطة”.



آلية تقييم طلاب صفوف النقل

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

وتنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي، وذلك في سنوات النقل فقط، ويتم تقسيمها على النحو التالي:

* 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي:

- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100%.

- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95%.

- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ايضا، أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب اي مخالفات على من المستوى الأول أو الثاني أو الثالث.

التعليم تنفي إلغاء الامتحانات الشهرية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن الامتحانات الشهرية المقرر عقدها خلال الفصل الدراسي الثاني قائمة كما هي لكافة صفوف النقل دون إلغاء.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مشددةً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

من يتحمل تكاليف طباعة الامتحانات الشهرية؟

قررت وزارة التربية والتعليم إلزام جميع مديريات التربية والتعليم باستغلال جميع الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة كل مديرية، لطباعة الامتحانات الشهرية بالإدارات التعليمية، وتذليل أي عقبات في سبيل إتمام الامتحانات الشهرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا يأتي ذلك في ضوء دراسة الاعتمادات المتاحة ببند 3/1 مواد خام أخرى المختص بشراء الأوراق اللازمة لطباعة الامتحانات بموازنات مديريات التربية والتعليم وجميع الموارد المتاحة الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وكثرت شكاوى المدارس خلال الأعوام الدراسية الماضية، من ارتفاع تكاليف تصوير أوراق الامتحانات الشهرية، ما دفع بعض المدارس لجمع مبالغ من الطلاب لتوفير تكاليف طباعة الامتحانات الشهرية.