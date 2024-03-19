مروان حمدي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك رغم منع القيد

كشف مروان حمدي أسباب رحيله عن الزمالك رغم منع القيد مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه المذاع على راديو اون سبورت.

وقال مروان حمدي:‏"قلت مش هرجع الزمالك تاني طول ما الناس دي موجودة بسبب موقف معين حصل من الإدارة".

قال مروان حمدي إن الأجواء في بيراميدز تبدو مناسبة له، وتسير في الاتجاه الصحيح، بعد تجربة مليئة بالخلافات والمشاكل مع ناديه السابق المصري البورسعيدي.

وقال مروان في تصريحات لإذاعة أون سبورت، الاثنين، إن رحيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو عن بيراميدز لن يؤثر على حظوظ مشاركته بالتشكيل الأساسي.

وأضاف: "جلست بديلا في آخر لقاءين بسبب رغبة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في متابعة أداء الكونغولي فيستون ماييلي، وسأقاتل للمشاركة أساسيا مرة أخرى".

وأكد أنه رحل عن المصري بعد أزمة مع جماهير الفريق، موضحا أن بعض المشجعين تعمدوا مهاجمته وسبه بأهله منذ الدقيقة الأولى.

وتابع: "حوالي 12 مشجعا صدر منهم هذا التصرف، الذي استفزني، وشعرت بالغيرة على أهلي، وما قمت به ردة فعل".

وأشار إلى أنه ليس طبيعيا أن يتعرض أي لاعب للإهانة ويصمت، مبينا أنه لن يعتذر لجماهير المصري التي أساءت إليه.

واستدرك: "أعتذر للإدارة فقط خاصة في ظل علاقتي الجيدة برئيس النادي كامل أبو علي".

وواصل: "استغربت موقف المدير الفني علي ماهر الذي ساندني بقوة وطلب حل الأزمة ثم تحدث في وسائل الإعلام بأنه ليس مقبولا تصرفي وليس من السهل عودتي".