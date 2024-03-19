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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 120 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة 4 أشخاص بالقاهرة

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن 120 ألف قطعة ألعاب نارية وأكثر من 400 كيلو جرام من المواد المستخدمة فى تصنيعها بحوزة 4 أشخاص بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما 39 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلف الأحجام" داخل مخزن ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة .

كما أمكن تحديد وضبط مصدر تحصلهما على تلك المضبوطات شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "منشأة ناصر – بولاق"، وعثر بحوزتهما على 81 ألف قطعة ألعاب نارية و 405 كيلو جرام لمادة الكربون الخام "المستخدمة فى التصنيع" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة العاب نارية الخليفة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الخليفة

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