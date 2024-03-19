شارك اللاعب أحمد حسن لقطات من القياسات البدنية للاعبي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"قياسات بدنية للاعبي الأهلي بعد انتهاء الراحة السلبية".

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن تهرب حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معسكر منتخب مصر المقام حاليًا استعدادًا لبطولة كأس العاصمة الإدارية.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورت»: «يعني إيه حسين الشحات، يسيب منتخب مصر عشان عنده تقلصات! إحنا كنا عاملين حملة قوية على محمد صلاح، وهو مصاب وغاب عن مباريات مهمة لفريق ليفربول الإنجليزي».

وأضاف: «حسين الشحات، خارج من مباراة البنك الأهلي سليم، وحصل بعدها على راحة، جاتله تقلصات في المنتخب! عصام الحضري كان بيبقى هيموت عشان يلعب مع المنتخب، أبوجبل، تعرض للإصابة بمزق في بطولة أمم أفريقيا قبل الماضية ولعب بحقن، ما يقعد في المنتخب وممكن يلحق المباراة الثانية».

وتابع: «بقى عندنا سياسة جديدة، لو لاعب بيلعب في نادي كبير هيلاقي اللي يحميه ويبقى في ضهره، محمد صلاح، كان مصاب وغاب عن مباريات مهمة، ورغم ذلك تعرض لانتقادات قوية».

وأتم: «حسين الشحات، سيتواجد مع الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني، أنا مش ضد حسين الشحات، لكن مصر فوق الأهلي والزمالك».