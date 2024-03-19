كأس العاصمة الإدارية.. مجدي عبدالغني ينشر صور حافلتي منتخبي كرواتيا ونيوزيلندا

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني صور حافلتي منتخب كرواتيا ونيوزيلندا خلال بطولة كأس العاصمة الإدارية في مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني "حافلتا منتخب كرواتيا ونيوزيلندا خلال بطولة كأس العاصمة الإدارية في مصر".

انضم الثنائي حمدي فتحي المحترف بنادي الوكرة القطري، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي، لمعسكر منتخب مصر، اليوم، تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، والمقام في القاهرة؛ استعدادا للمشاركة في كأس عاصمة مصر الذي يضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وحضر الثنائي حمدي فتحي ومحمد شريف، المحاضرة الفنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، عقب وصولهما إلى فندق الإقامة.