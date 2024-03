"تعليم دمياط" يكرم الطلاب المشاركين بمعرض العلوم والهندسة

استقبل اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب المشاركين بمعرض العلوم والهندسة BASIF 2024 الفائزين بمراكز أولى علي مستوى الجمهورية ومشرفيهم

واستمع لشرح مفصل من الطلاب عن مشاريعهم الخاصة، مؤكدا علي تقديم الدعم الكامل لهم.



وكرم "وكيل الوزارة" الطالبة جودي وائل شطا من مدرسة دمياط الجديدة المتميزة للغات لحصولها على المركز الأول في الهندسة البيئية عن مشروع

‏The intelligent integration for sustainability:the role of the black soldier fly building a sustainable green economy supported by Ai and IOT



والمركز الثاني في مجال الميكروبيولجي عن مشروع

‏Biocontrol efficacy of Trichoderma sp. against wilt of tomato caused by Fusarium sp.

كما كرم الطالب عبد الرحمن محمد محمد موسى

مدرسة الدكتور احمد زويل الاعدادية لحصوله علي المركز الثاني في مجال Biomedical and health science عن مشروع ‏Tremo care

كما كرم الطالبين أسماء السعيد الجنايني، وليد خالد عوض من مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية المشتركة

وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته البالغة لماحققه طلاب دمياط آملا في تحقيق مراكز علي مستوى العالم

كما منح المشرفين ايمان الدهشان منسق ايسف و ايمان اسماعيل منسق مساعد ايسف، شهادات الشكر والتقدير تقديرا لجهودهم المتميزة مع الطلاب برعاية وإشراف من مركز التطوير التكنولوجي بقيادة عادل محمد شميس مدير مركز التطوير التكنولوجي