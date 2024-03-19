السودان.. البرهان يتفقد جرحى الجيش في ولاية نهر النيل

تفقد رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الجرحى والمرضى والمصابين في المستشفى العسكري بمدينة شندي متمنياً لهم الشفاء العاجل، متعهداً بتوفير كافة احتياجات المستشفى العسكري الخاصة.

جاء ذلك؛ ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات العسكرية بولاية نهر النيل الفرقة الثالثة مشاة بشندي.

ووفقاً لإعلام مجلس السيادة حيا البرهان الضباط وضباط صف وجنود الفرقة والمستنفرين الذين استجابوا لنداء الوطن وانخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة هذا التمرد ودحره.

وتفقد البرهان الجرحى والمرضى والمصابين في معركة الكرامة بالمستشفى العسكري بمدينة شندي متمنياً لهم الشفاء العاجل، متعهداً بتوفير كافة احتياجات المستشفى العسكري الخاصة بتقديم الخدمات للمرضى والمصابين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم. كما تفقد العمل في المنشآت الخدمية الجديدة بالمستشفى.