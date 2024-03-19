جيش الاحتلال يعلن شن هجمات على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قذائف مدفعية قادمة من لبنان سقطت في عدة مناطق في إسرائيل طوال اليوم.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت "مجمعات عسكرية تابعة لـ حزب الله" في مناطق عيتا الشعب وميس الجبل والعديسة، كما تم "ضرب بنية تحتية إضافية لـ حزب الله في مناطق الناقورة وكفركلا".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مدفعة الجيش الإسرائيلي أصابت مصادر النيران.

وأشار إلى أن هناك "هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية" في منطقة يفتاح في شمال إسرائيل، و"تم اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي".

وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح متوسطة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد حزب الله، في وقت سابق من اليوم، أنه شن 8 هجمات في إسرائيل، 7 منها ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وواحدة على مستوطنة زرعايت.

وقال حزب الله في بيان له، إن الهجمات جاءت "ردا على الهجمات الإسرائيلية على القرى والمدنيين".