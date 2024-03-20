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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم الفن في عزاء الفنان فاروق عيطة

صدى البلد

حرص   عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل فاروق عيطة، مساء أمس  الثلاثاء؛ وذلك بدار مناسبات مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

ذهب  إلى دار مناسبات مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر؛ عدد من نجوم الفن ومن أصدقاء الفنان الراحل وممن زاملوه في عدد من الأعمال الفنية، ومن بينهم الفنان حسن العدل والفنان محمد محمود والفنان محمد رضوان.

وأكد الفنان محمد محمود؛ أنه كانت تجمعه بالراحل صداقة طويلة امتدت لسنوات من أول عمل جمعهما سويا، مضيفًا أن الراحل كان يمتاز بالخلق كما أنه كان يمتلك موهبة فنية كبيرة.

وواصل: من أنقى الناس اللي اتعاملت معاهم، وكان بشوش ودايما بيضحك في وش الناس وعمره ما عمل مشاكل مع حد، وكان فنان قدير ونجم وكان بيحتوي الكل.

يذكر أن، تحدث الفنان حسن العدل، بالأخلاق العالية التي كان يمتاز بها الفنان الراحل فاروق عطية، مؤكدا أنه كان يمتاز بالإنسانية الكبيرة كما كان بشوشا وهو ما عرف عنه ذلك مع العاملين بالمسرح القومي.

استطرد قائلا: كان نعم الأخ والصديق والشهامة والرجولة والأخلاق.. والذكرى الطيبة هي اللي بتبقى.. وعمره ما عمل حاجة ولاده يخجلوا منها فنيا.. والحقيقة اشتغلنا مع بعض كتير وما شوفتش منه إلا كل خير.. ودا هو اللي بيبقى.. ودايما كنا بنسافر مع بعض في مسرحيات كتير كنا بنشتغل فيها.. ودايما كان يدور على الناس البسيطة من العمال ويتأكد أنهم واخدين حقهم.

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