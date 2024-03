دوا ليبا تكشف عن موعد إصدار ألبومها الجديد "Radical Optimism"

أعلنت النجمة العالمية دوا ليبا، الحائزة على 3 جوائز جرامي و7 بريت أووردز، عن استعدادها لطرح ألبومها الموسيقي المنتظر "Radical Optimism" والذي يعتبر الثالث في مسيرتها الفنية، وذلك بتاريخ الثالث من مايو ٢٠٢٤، ويتضمن الألبوم المنظر 11 أغنية منها أغنيتي "Houdini" و "Training Season" اللتين أصدرتهما في الفترة الماضية وحققتا نجاحاً كبيراً.

الألبوم مستوحى من رحلة دوا ليبا لإكتشاف نفسها، ويعكس حالة الفرح والسعادة بعد وضوح مواقف كانت تعتبر غير قابلة للمواجهة في السابق، منها حالات الفراق الصعبة والبدايات الضعيفة التي كانت تدمر الحالة النفسية في الماضي، لتصبح محطات مهمة عندما تختار التفاؤل والتقدم في عالم مليء بالفوضى، مع الإشارة إلى الأسلوب المتفرد الذي تقدمه دوا، من خلال أغان بوب راقصة تحمل الكثير من المعاني بكلماتها ويتم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل.

أغاني الألبوم مليئة بالطاقة التي تنبض بها مدينة لندن، مسقط رأس دوا، الصدق والثقة والحرية التي تميزت بها موسيقى البوب البريطانية في التسعينيات، وتنقل موسيقى الألبوم الجديد المستمعين إلى عالم بوب حالم غني ومتكامل من حيث الموسيقى والكلمات والمعاني والأداء المميز.

تقول دوا ليبا : منذ عامين، عرّفني أحد الأصدقاء بمصطلح التفاؤل الراديكالي، هذا المفهوم لقي صدى معي، وأصبحت أكثر فضولاً عندما بدأت أستعمله وأطبقه في حياتي، لقد أذهلتني فكرة المرور عبر الفوضى برشاقة والشعور وكأنك قادر على الصمود في وجه أي عاصفة، وفي الوقت نفسه، وجدت نفسي أبحث في تاريخ موسيقى الـ psychedelia، والـ trip hop، والـ Britpop. لقد شعرت دائمًا بالتفاؤل والثقة، وهذا الشعور منحني الصدق والقوة هو الشعور الذي كان يراودني أثناء تسجيل أغاني الألبوم، الذي تعاونت فيه مع فريق من المبدعين طوال مشروعي الفني، بما في ذلك Caroline Ailin و Danny L. Harle و Tobias Jesso Jr و Kevin Parker.

في وقت سابق من هذا الشهر، افتتحت دوا حفل جوائز BRIT بأداء مميز لأغنية "Training Season" وحصلت بعد ذلك على جائزة BRIT السابعة لأفضل عمل بوب، كما افتتحت أيضًا حفل توزيع جوائز جرامي هذا العام، حيث قامت بأداء ميدلي جمع أغاني Training Season، Houdini وDance The Night. وأصبحت دوا مؤخرًا أول فنانة تمتلك أربع أغنيات لكل منها أكثر من ملياري استماع على منصة سبوتيفاي وهي: One Kiss، Don't Start Now، New Rules، وLevitating.

فيما يلي قائمة أغاني الألبوم الجديد:

‏1. End Of An Era

‏2. Houdini

‏3. Training Season

‏4. These Walls

‏5. Whatcha Doing

‏6. French Exit

‏7. Illusion

‏8. Falling Forever

‏9. Anything For Love

‏10. Maria

‏11. Happy For You