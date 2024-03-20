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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بهاء سلطان يرافق جثمان والد زوجته في صلاة الجنازة.. شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان

حرص الفنان بهاء سلطان على مرافقة جثمان حماه الى مثواه الأخير ، حيث تم تشيع الجثمان من أحدي المسلجد بمنطقة عابدين .

أعلنت والدة زوجة بهاء سلطان، موعد ومكان تشييع جثمان زوجها، حيث كتبت عبر فيسبوك: صلاة الجنازة إن شاء الله، غدًا الأربعاء، بعد صلاة الظهر، في مسجد الطباخ، عابدين.

بهاء سلطان 

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وأضافت والدة زوجة بهاء سلطان عن موعد وعزاء زوجها، قائلة: العزاء بمسجد الشرطة قاعة السلام عقب صلاة العشاء.

وأعلنت أسرة الفنان بهاء سلطان وفاة والد زوجته خلال الساعات الماضية  بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية وذلك عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وكتبت زوجة بهاء سلطان ووالدتها الخبر عبر فيسبوك دون الكشف عن تفاصيل العزاء والجنازة. 

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