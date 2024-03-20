حالات فردية.. وزارة الري تُصدر بيانًا رسميًا لتوضيح موقفها بعد القبض على مسؤولين

أكدت وزارة الموارد المائية والري في بيان، ثقتها التامة في قياداتها الحاليين وكافة العاملين بالوزارة باعتبارهم جميعا مثالاً للنزاهة وأهلاً للثقة ونماذج فريدة يحتذى بها فى تحمل المسئولية .

وأنه حال ظهور أي حالات استثنائية فردية تخالف ما عهدته الوزارة فى أبنائها من النزاهة وتحمل المسئولية، فإنه يتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات الرقابية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهها، وذلك حفاظاً على سمعة مدرسة الري المصرية العريقة وسمعة أبنائها .

وكان رجال الأجهزة المعنية ألقوا القبض على مسؤولين بقطاع حماية النيل في وزارة الموارد المائية والري، داخل مكتبهم خلال الساعات الماضية، وشهد جميع الموظفين بمبنى الوزارة الواقعة.