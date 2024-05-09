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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ |صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن ضبط 2035 كيلو جرام لحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات الرقابة والتفتيش بعدد من مراكز المحافظة، على مدار أسبوع، شملت الأسواق والمطاعم والمحال التجارية.

جاءت هذه الحملات تحت إشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والجهات المعنية.

فسيخ 

وأسفرت الحملات عن تحرير 36 محضرًا لمخالفات تموينية، وضبط 2035 كيلو جرام لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ما بين «لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وأسماك مملحة دون بيانات، «فسيح، ورنجة»، وأسماك مجمدة، ولحوم مفرومة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

كلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أسماك مضبوطة
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