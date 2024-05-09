خبير استثمار: الزراعة عمود خيمة الاقتصاد المصري.. ومعظم الأراضي المصرية صالحة| فيديو

قال الدكتور يحيى عياد، خبير الاستثمار، إنّ الزراعة عمود خيمة الاقتصاد المصري، والحضارة المصرية القديمة بُنيت عليها وضفاف النيل، مشددًا على أنّ معظم الأراضي في الدولة المصرية صالحة للزراعة، لكن ثمّة مشكلة في ندرة المياه وليس ندرة الأرض.

وأضاف عياد، في حوارها على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ القيادة السياسية أولت اهتمام كبيرا بملف الزراعة، وقبل الحرب الروسية الأوكرانية اتخذت الدولة المصرية خطوات كبيرة في هذا الملف بتوسع أفقي وتوسع رأسي.

وأوضح خبير الاستثمار الزراعي، أن المساحة الكبيرة التي سيجرى استصلاحها في مصر سترفع المساحة المنزرعة إلى 12 مليون فدان، وهذا الرقم كبير جدا وسيكون مؤثرا في سد الفجوة الغذائية للدولة المصرية.

وأوضح أنّ الدولة المصرية لديها محاصيل استراتيجية ومحاصيل تصديرية، ويتم عمل إرشاد زراعي للمحاصيل التي سوف يتم زراعتها، فهناك القمح والذرة ومنتجات المحاصيل الزراعية الزيتية والمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى المحاصيل التي نصدرها.