القاهرة الإخبارية: مفاوضات الدوحة "مفاوضات الفرصة الأخيرة"

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن مفاوضات الدوحة هي مفاوضات الفرصة الأخيرة، وهناك إيجابية حذرة هذه المرة كما وصفت في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن هناك إيجابية باستمرار تواجد الوفود في الدوحة لاستمرار المباحثات، وتضم ممثلا عن الجيش الإسرائيلي والشاباك والاستخبارات، موضحة أنهم يقولون إنها إيجابية حذرة لأنه لو كان هناك تقدم ملحوظ لاستمر رئيس الموساد الإسرائيلي المكلف بإدارة هذا الملف ولما عاد إلى إسرائيل لإطلاع الجانب السياسي على تطورات الأمور.

وتابعت أن يديعوت أحرونوت تقول إن هذه الاجتماعات مستمرة ومعمقة وطويلة، وهناك العديد من العراقيل التي قد تعيق استمرار هذه المفاوضات، حيث تتحدث عن أبرزها منها تعنت حماس كما تصف إسرائيل، بضرورة السماح للنازحين المتواجدين في الجنوب للعودة إلى شمال القطاع، موضحة أن إسرائيل تصر على عودة الأطفال والنساء وليس الشباب وحماس تصر على عودة الجميع.