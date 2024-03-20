إبراهيم عبد الله يكشف حقيقة هروب فرجاني ساسي من الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن حقيقة هروب فرجاني ساسي من الزمالك.

وكتب أحمد حسن: "إبراهيم عبد الله عضو لجنة الزمالك السابق في تصريحات إذاعية: فرجاني ساسي هرب من الزمالك ولم يحقق بطولات معنا".

وتتجه أنظار الساحة الكروية إلى قرارات إدارة نادي الزمالك بخصوص بعض لاعبي القلعة البيضاء، بشأن حقيقة استمرارهم أو رحيلهم عن النادي، واختيار الإدارة للتعاقد مع لاعبي كرة قدم جُدد.

وكشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن آخر تطورات خريطة تعاقدات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وأبرز أسماء لاعبي الزمالك ضمن ملف الراحلين، كما علّق على غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، المقرّر سدادها لنادي الزمالك.

وكشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، في تصريحات له عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، عن حقيقة رحيل لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، وموقف إدارة القلعة البيضاء من رحيل اللاعب.

وقال حسام المندوه، إن ادارة نادي الزمالك لن تكون عقبة في طريق اللاعب أحمد سيد زيزو، وذلك في حالة إذ كانت رغبته الرحيل للاحتراف الخارجي، وعقب: "كل شىء وارد ومطروح لتحسين موارد النادي المالية المرحلة المقبلة، ولكن لم أفضل الحديث عن المستقبل".