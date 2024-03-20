خلال حفل إفطارها السنوي.. غرفة الصناعات الهندسية تكرم عددا من أعضائها

أقامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المهندس وبحضور ومشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة حفل تكريم لعدد من رموز القطاع خلال حفل إفطارها السنوي الذي نظمته الغرفة بحضور كوكبة من رجال الصناعة ورؤساء كل من الرقابة العامة على الصادرات والواردات والرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وممثلي التنمية الصناعية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وجرى على هامش الحفل تسليم الدروع وتكريم عدد من رموز الصناعة المصرية محمد المهندس رئيس الغرفة و أعضاء مجلس ادارة الغرفة عمرو أبو فريخة ومحمد العايدي وشيماء عليبة ورشا الكردي وقدم الحفل كامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة وكرم شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ابرز مصدري القطاعات الهندسية

وشمل التكريم كل من محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية والمهندس أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة إس أي وايرنج سيستمز ايجيبت المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات والاولى في التصدير والمهندس محمد سليمان رئيس مجلس ادارة شركة لورد انترناشيونال لصناعة الشفرات وماكينات الحلاقة والمهندس محمد عبد المنعم عبد القوي رئيس شركة الكونترول الصناعي للصناعات الهندسية والمهندس بهاء العادلي رئيس شركة يونس ستار لحلول الإضاءة الموفرة والمهندس جورج سريال مدير مبيعات التصدير بشركة صناعة وسائل النقل mcv .