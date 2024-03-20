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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا

مانويل نوير
مانويل نوير

أعلن نادى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مغادرة حارسه الألماني مانويل نوير لمعسكر منتخب بلاده بسبب تعرضه لإصابة عضلية أثناء التدريبات.

وقال النادى البافاري، في بيان عبر صفحته الرسمية الناطقة بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تعرض مانويل نوير لإصابة عضلية أثناء تدريبه رفقة منتخب بلاده".

وأضاف النادى أن نوير لن يتمكن من المشاركة الدولية الودية أمام فرنسا وهولندا يومي 23 و26 مارس الجاري بسبب الإصابة، وسيعود إلى ميونخ.

وكان نوير قد عاد لقائمة منتخب ألمانيا بعد غياب لما يقرب من عام بسبب إصابته بكسر في الساق.

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