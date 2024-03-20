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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية بريطانيا يبحث مع رئيس وزراء تايلاند سبل تعزيز التعاون

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء، رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين في بانكوك، وذلك في أول زيارة له لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ توليه هذا المنصب.

ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عن وزارة الخارجية البريطانية قولها إن كاميرون ورئيس وزراء تايلاند بحثا - خلال المحادثات - سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة تشمل الدفاع والاقتصاد والتجارة.

وأضافت الوزارة البريطانية - في بيان اليوم - أن كاميرون زار قاعدة للقوات الجوية التايلاندية وتفقد طائرات مقاتلة تستخدم مكونات بريطانية، كما قام بزيارة إحدى الجامعات؛ لتسليط الضوء على الدعم البريطاني لأبحاث الوقاية من الأمراض وتطوير أنظمة الطاقة النظيفة.

ووصف كاميرون تايلاند بأنها "لاعب مؤثر" في المنطقة، وذلك خلال زيارته الحالية لبانكوك، والمقرر أن يغادرها في وقت لاحق اليوم، متوجها إلى أستراليا؛ لحضور اجتماع ثنائي سنوي حول الدفاع والشئون الخارجية.

وتقدر بريطانيا حجم العلاقات التجارية بين البلدين بنحو 6ر7 مليار دولار سنويا.

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