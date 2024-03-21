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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

صدى البلد

في إطار منشوراتها الدورية ، حذرت هيئة الدواء المصرية  في منشور حمل رقم 24 لعام 2024 من أحد تشغيلات مستحضر دوائي . 

وقالت هيئة الدواء إن اسم المستحضر “ Zylofen syrup ” تشغيلات رقم " 523007
- 522033 "  و ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتشغيله الموضحة من قبل
معامل هيئة الدواء.
 وأوضحت هيئة الدواء أنها قررت سحب ووقف تداول وتحريز الدواء مشيرة إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء  بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

استخدامات الدواء 

دواء زايلوفين (بالإنجليزية: Zylofen) هو دواء يستخدم لعلاج أعراض الحساسية والزكام، ويحتوي على مادة الكيتوتيفين، التي تعد من مضادات الهيستامين التي تعمل على منع تأثيرات الهيستامين الذي يتم إفرازه بشكل طبيعي في الجسم، وبالتالي يمنع من ظهور أعراض الحساسية، مثل: العطاس.

الدواء هيئة الدواء تداول وتحريز العطاس الحساسية الهيستامين Zylofen

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