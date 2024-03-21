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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول بفتح يعلق على اشتباكات بين متظاهرين وعناصر أمنية فلسطينية في جنين

أرشيفية
أرشيفية

قال المفوض السياسي العام في حركة فتح الفلسطينية، طلال دويكات، إن مجموعة من الخارجين على القانون لها غايات مشبوهة أطقلت النار على مقرات الأمن الفلسطيني، ما اضطر الأجهزة الأمنية للرد.

وأضاف دويكات في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "هناك من يصر على حرف البوصلة بدلا من تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة هذا التغول والإجرام الإسرائيلي، بافتعال أزمات داخلية لخلق الفوضى وضرب الروح المعنوية لشعبنا المكلوم".

وأوضح أن ذلك يتزامن مع "تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه المستمر بارتكابه المجازر اليومية بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، والتي كان آخرها مساء اليوم ارتكابه جريمة بشعة في محافظة جنين أدت لارتقاء ثلاثة شهداء من أبناء شعبنا".

وقال إن "مجموعة من الخارجين على القانون والمضللين الذين ينفذون أجندات لا تخدم مشروعنا الوطني، بل تقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، قامت بإطلاق النار على مقار الأمن الفلسطيني في محافظة جنين، ما أدى لإصابة بعض أفراد الأمن بجروح وهم داخل مقراتهم".

وأوضح أن قوى الأمن ردت على إطلاق النار منعا لتفاقم الأمور وخروجها عن سياقها وحدوث ما لا تحمد عقباه.

وأكد أن "المؤسسة الأمنية وأمام هذه الحالة تؤكد أنها ستواصل جهودها في حفظ الأمن والحفاظ على القانون ومحاربة كل مظاهر الفوضى وكشف كل الذين يحاولون إدخالنا في هذا المربع السيئ، والذي عانينا منه في الماضي، وأنها لن تسمح بعودته من جديد".

كما دعا الفلسطينيين إلى "الالتفاف حول المؤسسة الأمنية حفظا لمصالحنا الوطنية العليا، وللحذر من بعض وسائل الإعلام المسمومة التي تصب الزيت على النار لتحقيق غايات وأهداف مشبوهة".

واندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين بينهم مسلحون، كانوا يطالبون بالافراج عن معتقلين تحتجزهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

واندلعت الاشتباكات أمام بوابة مقر المقاطعة في جنين خلال تشييع 3 فلسطينيين قتلوا في غارة إسرائيلية.

 

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