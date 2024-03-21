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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأميركي تطورات الأوضاع في غزة والجيش الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس خلال اقتحام مستشفى الشفاء .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي: الشعب المصري يُقدّر جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها
الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيّرة وزورق للحوثيين
أوستن يدعو إسرائيل إلى ضرورة إيجاد "بدائل" لعملية برية كبيرة في رفح
وزراء خارجية عرب يجتمعون مع بلينكن في القاهرة الخميس

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن لشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها، معربًا عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في ربوع الوطن كافة، ودعم ركائز الأمن القومي المصري، في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.

كما وجه الرئيس السيسي، التحية لشهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن تراب الوطن، مؤكدا أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن القيادة المركزية الأميركية، أعلنت، إن الجيش الأميركي وقوات التحالف دمروا طائرة مسيرة وزورقاً مسيراً أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر.

وأشارت "الوطن" إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، المفاوضات الجارية من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا  الحاجة إلى إيجاد "بدائل لعملية برية كبيرة في رفح"، مع التأكيد على الهدف المشترك المتمثل في "هزيمة حماس".

وقالت "القبس" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتمع في جدة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

وقالت "الراي" إن وزراء خارجية دول عربية ومسؤول فلسطيني بارز، سيجتمعون مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القاهرة، الخميس، في الوقت الذي يسعى فيه بلينكن لوقف القتال في قطاع غزة خلال أحدث زيارة للمنطقة.

وقالت "الوطن" إن  المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، زعم أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصاً وصفته بأنه قيادي في حركة حماس الفلسطينية ساهم في اختطاف ثلاثة إسرائيليين قبل نحو 10 سنوات، وقال "إنه خلال عملية عسكرية نفذها الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، جرى اعتقال شخص يُدعى محمد القواسمة، قائلاً إنه كان متورطاً في سقوط الإسرائيليين الثلاثة الذين أشار إليهم عام 2014.

وبحسب رواية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن القواسمة كان من بين من جرى إبعادهم إلى القطاع ضمن صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط قبل أكثر من عشر سنوات.

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