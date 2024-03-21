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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لجنة تحكيم كأس إنرجي للدراما: الموسم الرمضاني قوي منذ سنوات

صدى البلد

 

أشادت لجنة تحكيم الموسم الثامن لكأس إنرجي للدراما بمستوى الأعمال المعروضة هذا العام مقارنة بالمواسم السابقة.

واتفقت لجنة تحكيم برنامج كأس إنرجي للدراما الذي يقدمه محمد طارق أضا عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١، والمكونة من  الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي على مدح عدد من المسلسلات أبرزها الحشاشين وأعلى نسبة مشاهدة.

وقالت الناقدة فايزة هنداوي إن الموسم الحالي جيد ويعد أقوى من عدة مواسم مرت على الشاشة الرمضانية.

واستطردت قائلة:"بقالنا كام سنة بندور على عملين تلاتة بالعافية.. لكن السنة دي الأعمال المتميزة كتير منها مسار إجباري وأعلى نسبة مشاهدة".

 

وأشادت فايزة هنداوي بالأعمال الكوميدية قائلة:"الكوميديا متميزة ومسلسل أشغال شقة من أحسن الأعمال ومكتوب حلو أوي وكوميديا الموقف عظيمة.. ومثله كامل العدد وبابا جه".

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وتحدثت عن مسلسل الكبير أوي قائلة:" عندي مع الكبير أوي مشكلة ومكنش المفروض يكمل بعد نزول مستواه من السنة اللي فاتت".

أما الناقد رامي المتولي فتحدث عن المؤشرات الأولية قائلا:" الحشاشين فيه إنتاج ضخم وتأجيله من السنة اللي فاتت كان  قرار جريء عشان يطلع بالمستوى المطلوب".

وتحدث رامي المتولي عن مسلسل لحظة غضب:"نوع مختلف تماما وتصنيفه مش بتاع رمضان وهو دارك كوميدي وقرارإته  يتعمل لمنصة قرار قوي".

ووصف رامي المتولي الموسم بشكل عام قائلا:" ده أقوى موسم من ٢٠١٣ في العدد والإمكانيات الفنية وتواجد النجوم وده أكبر تجمع في شهر رمضان من سنين".


ووصف الناقد محمد نبيل بالموسم الحالي بأنه غني جدا، موضحا:"مسلسلات ال ١٥ حلقة مسيطرة بشكل كبير باستثناء الحشاشين اللي يحظى بمتابعة والجدل اللي عامله مطلوب ومهم جدا".

وأشاد الناقد محمد نبيل بمسلسل صلة رحم، موضحا:"مفاجاة السنة دي وأداء إياد نصار متميز وهو واحد من المسلسلات المتميزة وفكرته جريئة".

وتحدث الناقد محمد نبيل عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة قائلا:" اتفاجئت بيه جدا ومستواه كويس وراح في حتة حوالين السوشيال ميديا والعالم ده بأسلوب هادي ومفيش كليشيهات".

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