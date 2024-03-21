ادعم نقابتك: أمامنا فرصة للتغيير بنقابة المحامين والارتقاء بالمهنة وخدمة الجمعية العمومية

قال عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح علي مقعد استئناف القاهرة رقم 60 أن الأوضاع بالنقابة ساءت علي مدي عشرين عاما الأخيرة، والمجالس الذين استمروا عدة دورات متتالية لم يقدموا شيئا ولا يعملون للمصلحة العامة .

وأشار جابر أن منبر الحريات وخدمات النقابة معطلة ولا يوجد أي خدمات جديدة تقدم للمحامين غير العلاج فقط والذي يكلف النقابة 850 مليون جنيه فهل يعقل أن النقابة لا تستطيع وقف هذا الهدر المالي وتنشئ مستشفى يكلفنا اقل من ربع هذا المبلغ .

وطالب جابر الناخبين بالتدقيق فى اختيار مجلس محامين 2024 ، وعدم التصويت على القوائم والذين يسعون دائما الى مصالحهم الشخصية .

وشدد حابر على أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، والنزول بكثافة يوم الانتخابات ، مشيرا الى ان المعتاد نشاهد نزول خمس الجمعية العمومية وفرصتنا الان فى التغيير واختيار مجلس قوى يحقق مطالب الجميع وعلى الجميع انتهاز الفرصة و والارتقاء بالمهنة وتطوير الأداء النقابي، وخلق كوادر نقابية جديدة والقضاء علي الاصنام النقابية داخل قلعة الحريات .

