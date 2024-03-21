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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فضائل الشهر الكريم وفوائد الصيام.. ندوة لـ النادي الثقافي فى البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظم النادي الثقافي ندوة مميزة عن فضائل الشهر الكريم وأهميته في حياة المسلمين. يأتي ذلك في إطار البرنامج الثقافي الشهري عن شهر مارس ٢٠٢٤م الذي يهدف إلى توعية الأعضاء وتثقيفهم حول العديد من المواضيع الهامة.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والدكتور علاء الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية وإشراف إيهاب طه وكيل المديرية للشباب و مارتينا صبري منسق النادي الثقافي .

حيث يسعى النادي الثقافي إلى تعزيز الوعي الثقافي لأعضائه، ولذلك تم اختيار موضوع "فضائل الشهر الكريم" لهذه الندوة القيّمة. حاضر الندوة فضيلة الشيخ محمد حامد الشاطر

تم خلال الندوة استعراض فضائل شهر رمضان المبارك من خلال النظر إلى الجوانب الروحية والاجتماعية والصحية لهذا الشهر المبارك، تم تسليط الضوء على قيمة الصيام والتأمل والتضامن الاجتماعي التي يتميز بها شهر رمضان، فضلاً عن فوائده الصحية والنفسية.

استفاد المشاركون من هذه الندوة المميزة من خلال زيادة معرفتهم بفضائل الشهر الكريم وتأثيرها الإيجابي على الفرد والمجتمع. وفي نهاية الندوة تم منح فرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات وتبادل الآراء والتجارب الشخصية.

يعكس اختيار هذا الموضوع أهمية النادي الثقافي في تعزيز الوعي الديني والثقافي لأعضائه. إنه فرصة قيّمة للانخراط في مناقشات مثمرة والاستفادة من المعرفة والتجارب الشخصية للمتحدثين.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات المتنوعة التي ينظمها النادي الثقافي خلال شهر مارس، والتي تهدف إلى تقديم محتوى ثقافي غني ومتنوع لأعضائه خلال الشهر الفضيل .

تم التنفيذ تحت إشراف سعيد عطيتو مدير إدارة شباب القصير وصلاح عبيد المدير التنفيذي لمركز شباب القصير وراندة ابراهيم مشرفة النادي الثقافي بالمركز .

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البحر الأحمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الوعى الدينى والثقافى تعزيز الوعي الثقافي شهر رمضان المبارك شرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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