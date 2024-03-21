زيلينسكي يناقش تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني مع رئيس الوزراء اليوناني

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مكالمة هاتفية، تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حول تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارته الأخيرة لأوكرانيا، وكذلك تعاوننا الدفاعي المستمر، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز دفاعنا الجوي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أننا "اتفقنا أيضًا على تسريع العمل بشأن اتفاقية أمنية ثنائية بناءً على إعلان فيلنيوس لمجموعة السبع".

يذكر أنه في صباح يوم 6 مارس، هاجم الجيش الروسي أوديسا وسمع دوي انفجار في الميناء وقت انعقاد اجتماع بين زيلينسكي وميتسوتاكيس وقُتل وأصيب مدنيون نتيجة الهجوم.