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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. انتهاء فترة الأوكازيون الشتوي

صدى البلد

تنتهي فترة الأوكازيون الشتوي اليوم الخميس بعد قرار  التموين مد فترة التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون” لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في 21 مارس 2024 بدلاً من 5 مارس 2024.

 

كان  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون” لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في 21 مارس 2024 بدلاً من 5 مارس 2024.

 

وبلغ عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتي الآن وصل إلي 3 آلاف محل متنوع ما بين ملابس، ومصنوعات جلدية، وأدوات منزلية، بحسب أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام.

وأرجعت وزارة التموين، قرار" المصيلحي" بمد فترة الأوكازيون، إلى تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجودة به.

 

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري ونص القرار الصادر على أن يكون الأوكازيون لمدة شهر وأن يكون لكل محال أسبوعين.

 

وشدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

وأكد ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

 

استقبال طلبات المحال الراغبة في المشاركة بالأوكازيون 
فيما أكد أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة، أن الهدف من الأوكازيون هو خلق حالة رواج تجارى، مشيرا الي ان الاوكازيون يزيد من القوه الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع.

وأضاف أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة في الأوكازيون.

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