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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: المرأة الفلسطينية رمز للصمود في وجه العدوان الغاشم

الأعلامي مصطفى بكري
الأعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المرأة الفلسطينية رمز للصمود في وجه العدوان الغاشم، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية هي الآن التي استشهدت، والأم التي فقدت أبناءها بفعل حرب الإبادة الصهيونية، والأم التي رأت ابنها يموت أمامها بسبب نقص الدواء والغذاء، فهم يستحقون كل تقدير واحترام.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي حضر احتفالات الأم المصرية وحديثه عن المرأة يستحق أن نقف أمامه خاصة أنه أكد أن المرأة المصرية عامل الأمان والاستقرار وتحدث عن حقوق المرأة.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المرأة نالت كل الحقوق في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن المرأة المصرية لها تاريخ من النضال.

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