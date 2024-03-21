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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 8 سنوات للمتهمين بالشروع فى قـ تل شخص بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب،  بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمين آخرين المتهمين بالشروع فى قتل شخص بإطلاق النيران عليه واصابته بطلق نارى بالذراع الأيسر والظهر بقرية طحانوب بشبين القناطر . 
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٢٢٥٨ لسنة ٢٠٣٣ جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ٢٧٤٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه فى يوم ٢٨ /٢٠٢٣/٩، قيام "محمد م.ع" ٣٦ سنة صيدلى ، " عمرو م.ف" مقيم صحانوب - مركز شبين القناطر، " ياسر م.ف" ٤٥ سنة مدرب خيل عربي، وجميعهم مقيمين قرية طحانوب مركز شبين القناطر .
قد شرعوا في قتل المجني عليه " أشرف إبراهيم كمال إبراهيم " عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش" احراز الثاني وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده سلفاً وما أن ظفروا به حتى أشهروا السلاح الناري صوبه مطلقين منه عياراً نارياً صوبه محدثين إصابته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.

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