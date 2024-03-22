وكيل الوزارة يتابع تقديم الخدمات الصحية في وحدة غزالة بـ مطروح

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، صباح اليوم الجمعة على"وحدة غزالة الصحية" التابعة للإدارة الصحية بالضبعة للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتواجد القوي البشرية والانضباط الإدارى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدة تزامنا مع الاستعدادات المبكرة لبدء تنفيذ خطة التامين الطبي للساحل الشمالي .

وكذا الاطمئنان على تنفيذ خدمات الإخصائيين وخاصة النساء والتوليد والتنسيق بين الإدارة الصحية بالضبعة وادارة مستشفى الضبعة المركزى لعمل جداول التشغيل بصفة دورية طبقاً وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتخفيف العبء عن اهالى المنطقة .

وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وتفقد صيدلية الوحدة واطلع على السجلات بها وتأكد سيادته من استكمال وتحديث التسجيل بالطريقة الصحيحة وكذلك غرفة الملفات العائلية وعيادة الاسنان بعد تركيب كرسى الاسنان الجديد.

وراجع "سالم" موشرات الاداء والترددات من متلقى الخدمات موجها للدكتور محمد عبدالظاهر مدير الادارة الصحية بالضبعة بالمتابعة الميدانية المستمرة على الوحدة والاستماع لمتطلبات اهالى المنطقة ودراستها والعمل على تلبيتها والتنسيق المستمر مع ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية وكذلك التواصل مع شركة الكهرباء لحل مشكلة ضعف التيار الكهربائي.

وفى نهاية المرور اكد "سالم" على اهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة اوجه الرعاية الصحية للمرضي، ومؤكداً علي ان مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.