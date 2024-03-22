قيمة الأجرة الجديدة في مطروح بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع الخطوط الداخلية أو بين مطروح والمحافظات الأخرى بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار.



وارتفعت تعريفة الركوب الجديدة نسبة نحو ١٥ %، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح. بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسي بنسبة ١٠ % فقط.

وجاءت قائمة تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية كالاتى

تعريفة الركوب الجديدة بمطروح

تعريفة الركوب الجديدة بمطروح