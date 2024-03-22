عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيمة الأجرة الجديدة في مطروح بعد رفع أسعار البنزين والسولار

تعريفة الركوب الجديدة
تعريفة الركوب الجديدة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع الخطوط الداخلية أو بين مطروح والمحافظات الأخرى بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار.

محافظ مطروح يقرر زيادة سعر تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية وبين المحافظات

محافظ مطروح يجري حركة تغييرات بالإدارات التعليمية 


وارتفعت تعريفة الركوب الجديدة نسبة نحو ١٥ %، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح. بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسي بنسبة ١٠ % فقط.
وجاءت قائمة تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية كالاتى 

تعريفة  الركوب الجديدة بمطروح 
تعريفة  الركوب الجديدة بمطروح 
تعريفة  الركوب الجديدة بمطروح 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات أسعار البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

ترشيحاتنا

صوم أصحاب المهن الشاقة.. ماذا يفعل من خاف على نفسه الهلاك؟

تفاصيل سقوط رجل أعمال هارب من 66 حكم قضائى

بعد الهجوم على أكبر سد كهرومائي.. روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية

بعد انخفاضه في البنوك .. معلومات الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

أبو الغيط: 7 أكتوبر فجرت الوضع وكشفت عن تأييد غربي ساحق لإسرائيل

أبو الغيط: عودة السلطة الفلسطينية لغزة ضرورية ولا يمكن وجود سلطتين في القطاع والضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ