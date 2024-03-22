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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تحريك أسعار الوقود

محافظ مطروح يقرر زيادة سعر تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية وبين المحافظات

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو ١٥ %، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح. بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسي بنسبة ١٠ % فقط.

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جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة واحد جنيه اعتبارا من اليوم الجمعة ٢٢ مارس الجاري لتصبح كالآتي:
١١ جنيها للتر البنزين 80، و12,50 جنيها للتر البنزين 92، و 13,50 جنيها للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار من٨,٢٥ جنيهات إلى ١٠ جنيهات للتر.
 

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