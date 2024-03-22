أهمية اختيار الجليس الصالح وتجنب السيئ .. احرص على صحبة الأخيار

قال الشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- حثنا على اختيار الصاحب الطيب وتجنب صاحب السوء.

وأضاف عبد الرحمن الصادق، في فيديو لـ صدى البلد، أن النبي قال في الحديث الشريف (مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، ولا يعدمك من كير الحداد أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة).

وتابع: في هذا الحديث يضرب النبي الكريم المثل بين الصاحب الصالح والجليس السوء، فالصالح يؤثر في الإنسان نفعا وفضلا ويورثه طباعا سليمة جيدة، كما أن صاحب المسك وحامله يستفيد من حوله بالشراء منه وأن يهديهم منه أو يجدوا منه ريحا طيبة.

كما أن الصاحب السوء مثله مثل كير الحداد، فإما أن يحرق ثيابك بالجلوس معه، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة.

وذكر عبد الرحمن الصادق، أن المسلم عليه أن يتحرى مخالطة الأخيار ومصاحبتهم، فإن صحبة الأخيار تورث خيرا وتجعل من الشرير خيرا والعكس.

