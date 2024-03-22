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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أثينا تمنح جائزة أسرع شركة نموًا في أفريقيا لـ مصر للطيران

مصر للطيران
مصر للطيران

قام مطار أثينا الدولى باختيار  الناقل الوطني مصر للطيران كأسرع شركة طيران نموا داخل القارة الافريقية، جاء هذا الاختيار في أثناء ورشة العمل التى ينظمها مطار أثينا الدولى سنوياً لاختيار أفضل شركات الطيران نموًا.

وقد استندت النتائج إلى زيادة رحلات مصر للطيران بأثينا وكثافة حركة الركاب حيث زاد تشغيل مصر للطيران بين القاهرة وأثينا خلال الفترة الماضية وبات فى تصاعد مستمر حيث وصل إلى رحلتين يوميًا بجدول الشتاء وثلاث رحلات يوميًا بجدول الصيف.

هذا وقد تسلمت هالة حمدان مدير مكتب مصر للطيران بأثينا جائزة الشركة من مسؤلي مطار أثينا الدولى.

جدير بالذكر بأن مكتب مصر للطيران باليونان ينفذ  باستمرار العديد من الحملات الترويجية والدعائية على العديد من المنصات الرقمية وكذلك وسائل المواصلات المختلفة حيث اصبح شعار مصر للطيران يجوب اليونان وكان اخرها على خطوط المترو والاتوبيسات والمراكز التجارية تشجيعاً لحركة السفر إلى مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية.

 

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