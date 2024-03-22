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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 تغيرات للفريق .. تعرف على لوائح بطولة عاصمه مصر

صدى البلد

اعلن الاعلامي محمد فاروق عن لوائح بطولة عاصمة مصر المقامة في القاهرة .

وقال فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك  :" 🚨 لوائح بطولة كأس "عاصمة مصر" ..  سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في المباراة

🔴 كما سيكون من حق كل منتخب إجراء ٦ تغييرات في كل لقاء ".


يستضيف منتخب مصر منتخب نيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، وهذا هو أوللقاء للفراعنة تحت إشراف المدير الفني الجديد، حسام حسن.

تتضمن البطولة مشاركة منتخبي تونس وكرواتيا، وستقام المباريات في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن مباراة الليلة ضد نيوزيلندا بالتشكيل التالي:
 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.
خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، مصطفى محمد.
وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، وستُبث على قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

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