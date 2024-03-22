مسلسل بـ 100 راجل.. سما إبراهيم مصابة بسرطان الدم

شهدت مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 12 تطورات جديدة فى الأحداث حيث يهاجم عبد الله شحنة المخدرات الخاصة بـ مهران المقرر نقلها لـ عواد في سوهاج ويأمر رجاله بأخذ البضاعة ورجالة مهران.

ويعلم صقر أن زوجته مشيقة "سما إبراهيم" مريضة ليذهب لها مع الطبيب الذي يخبره أنه يجب أن تجري عدة تحاليل لينقلها للمستشفى ولكن يخبره عبد الله عن خوفه من معرفة الشرطة عن وجودهم بالمستشفى لكن يطمئنه صقر ويطلب منه أن يذهب لرؤية رجاله بالخارج أثناء هذا تخبر الطبيبة صقر أن مشيقة مريضة بسرطان الدم.

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أصعب المشاهد التى قامت بتصويرها فى مسلسلها الجديد "ب 100 راجل".

وقالت سمية الخشاب لصدى البلد : الدور ككل صعب للغاية وأرهقنى نفسيا خاصة أن الشخصية تمر بعديد من التحولات ولكن يظل من بين المشاهد الصعبة التى اديتها مشهد دخوله القبر والذى ذكرنى بوفاة والدتى.

من جانبه كشف الفنان محمود عبد المغني عن شعوره بالإجهاد والتعب نتيجة تصوير مشاهده في مسلسلي بـ 100 راجل بطولة الفنانة سمية الخشاب، و«كوبرا»، بطولة الفنان محمد إمام، خلال شهر رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.