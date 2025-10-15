الاستدامة الاقتصادية.. جهود مشتركة لمواجهة التجارة غير المشروعة

في خطوة لدعم الاستدامة الاقتصادية وحماية السوق المصري، نظّمت ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع قيادات وممثلي الجهات الحكومية لمناقشة التحديات الناجمة عن التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

شارك في الورشة مسؤولون من وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، مصلحة الضرائب والجمارك، ومكتب حماية الملكية الفكرية، إلى جانب خبراء متخصصين. تضمنت الجلسات استعراضًا لأبرز الممارسات العالمية لمكافحة التهريب، التحديات التي تواجه المنافذ الحدودية، وتأثير المنتجات المهربة على الإيرادات العامة والمستهلكين.

أكدت الورشة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطبيق استراتيجيات عملية تكافح التجارة غير المشروعة، التي تؤثر على المنافسة العادلة، الاستثمارات الأجنبية، واستقرار السوق المحلي. وقد أشاد المشاركون بالدور الإيجابي للتعاون المشترك في تعزيز القدرات الوطنية ومواجهة هذه الظاهرة المتنامية.

تأتي هذه المبادرة بقيادة شركة JTI، التي تعمل على دعم رؤية الحكومة المصرية لمكافحة التهريب وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.