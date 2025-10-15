قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان في قصف إسرائيلي
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسميات جامعية جديدة.. و«حلوان» تُصبح «جامعة العاصمة»
قرارات عاجلة من وزير التعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية
قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
وزير التعليم يعلن إرتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس لـ90% هذا العام
الوزراء يوافق على إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات
رئيس الوزراء الفلسطيني: نريد دولة مستقلة خالية من الحروب والاحتلال والاستيطان
خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين أونلاين
طنطا تتلألأ بنور مولد السيد البدوي.. عروس الدلتا تحتفي بروح الإيمان والمحبة
الاستدامة الاقتصادية.. جهود مشتركة لمواجهة التجارة غير المشروعة

في خطوة لدعم الاستدامة الاقتصادية وحماية السوق المصري، نظّمت ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع قيادات وممثلي الجهات الحكومية لمناقشة التحديات الناجمة عن التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.  

شارك في الورشة مسؤولون من وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، مصلحة الضرائب والجمارك، ومكتب حماية الملكية الفكرية، إلى جانب خبراء متخصصين. تضمنت الجلسات استعراضًا لأبرز الممارسات العالمية لمكافحة التهريب، التحديات التي تواجه المنافذ الحدودية، وتأثير المنتجات المهربة على الإيرادات العامة والمستهلكين.  

أكدت الورشة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطبيق استراتيجيات عملية تكافح التجارة غير المشروعة، التي تؤثر على المنافسة العادلة، الاستثمارات الأجنبية، واستقرار السوق المحلي. وقد أشاد المشاركون بالدور الإيجابي للتعاون المشترك في تعزيز القدرات الوطنية ومواجهة هذه الظاهرة المتنامية.  

تأتي هذه المبادرة بقيادة شركة JTI، التي تعمل على دعم رؤية الحكومة المصرية لمكافحة التهريب وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.  

