رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
فاكسيرا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع سي دي بايو الصينية لتعزيز إنتاج اللقاحات
المستشار حنفي جبالي ضمن القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب بقطاع القاهرة
اختتام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الإغاثة الطبية في غزة: أكثر من 5 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويحتاجون لعمليات عاجلة
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
الأنبا توما حبيب يترأس احتفال عيد الوردية المقدسة بحضور جنود مريم بالكتكاتة

ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس عيد سيدة الوردية المقدسة، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالكتكاتة.

صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الاحتفال بعيد الوردية المقدسة اليوم، برعية الشهيد العظيم مار جرجس بالكتكاتة.

شارك في الصلاة الأب أوغسطينوس كميل، راعي الكنيسة، والمرشد الروحي للمجلس الأعلى، والمحلي لجنود مريم، وعدد من الآباء الكهنة، ومجالس، وفرق جنود مريم.

صلاة القداس الإلهي 

تضمن الاحتفال تلاوة أسرار المسبحة الوردية كاملة (أسرار الفرح، والنور، والحزن، والمجد)، أعقبها صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الوردية إنجيل مصلّى بعيون مريم".

وقال الأب المطران في تأمله: أيها الأحباء في المسيح، نحتفل اليوم بعيد الوردية المقدسة، هذا العيد الذي يذكّرنا بقوة الصلاة حين تتحد بالمحبة والإيمان، وبأن السلاح الحقيقي الذي به تنتصر الكنيسة ليس سيفًا من حديد، بل مسبحة من حبٍّ وإيمان.

وأضاف راعي الإيبارشيّة: علّمتنا الكنيسة أن الوردية سلاح ضد الشر، وبلسم في وقت الضيق. كم من بيوت استعادت سلامها بالصلاة اليومية للوردية، وكم من قلوب انفتحت على النعمة بفضل هذه المسبحة المتواضعة التي تربطنا بالله من خلال أمنا مريم. هي صلاة البسطاء، لكنها أيضًا غذاء للقديسين.

وتابع نيافة المطران: من خلالها، يلتقي الفقير والعالم، الطفل والشيخ، جميعهم تحت نظرة العذراء التي تقودهم نحو يسوع. عندما نصلي الوردية، لا نكرّم مريم بمعزل عن ابنها، بل نمجّد الله الذي صنع بها عظائم. الوردية تجعلنا شركاء مريم في التأمل في سرّ المسيح، وتجعل الكنيسة كلّها تعيش هذا البعد المريمي الذي هو الطاعة، والوداعة، والإيمان العامل بالمحبة. "كل ما يقول لكم فافعلوه" (يو 2:5)، إنها وصية الوردية الأولى، وصوت مريم الذي يقودنا دائمًا نحو ابنها.

ولخص الأنبا توما العظة في ثلاث ركائز أساسية لحياة الجندي المريمي، وهي: العذراء مريم أم الإيمان، وأم الخدمة، وأم تنفيذ الاحتياجات.

الأنبا توما حبيب الكاثوليك قداس عيد سيدة الوردية قداس عيد سيدة الوردية المقدسة أسرار المسبحة الوردية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟

نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

نشر فيديوهات خادشة للحياء.. قرار عاجل بشأن اوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق

مقـ.ـتل قهوجي برصاصة في مشاجرة بالهرم

لمدة 3 أيام.. الطعن على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة أمام القضاء الإداري

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

