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رئيس التحرير
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محافظات

توجيه عاجل من محافظ الدقهلية بشأن تعريفة السرفيس الجديدة | صور

التعريفة الجدبدة
التعريفة الجدبدة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظه بالمرور علي المواقف العمومية ومحطات تموين السيارات بنطاق المنطقة المركزية للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة وأصحاب محطات الوقود دون زيادة عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي .

 قام مدير عام المواقف يرافقه لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمرور علي موقف الاتوبيس الجديد بنطاق حي شرق المنصوره ، وموقف سندوب العمومي بنطاق حي غرب المنصوره ، وموقف طلخا العمومي بنطاق مركز ومدينة طلخا وعدد من محطات الوقود بمدينة المنصوره وطلخا .


وأوضح " المحافظ " بأن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع  جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع جنيه للتر الواحد  والغاز الطبيعي بواقع  جنيه للمتر المكعب


وصرح " مختار " بأن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي تمت بنسبة  10 % فقط وهناك متابعة ورقابة مشددة علي جميع المواقف ومحطات الوقود والأسواق.
واوضح " المحافظ " بأنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية  للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.


كما أوضح " مختار " بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيراً إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .


 لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد  والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي :
( السولار       10 جنيه للتر ) .
( بنزين 95    13,50 جنيه للتر ) .
( بنزين 92   12,50 جنيه للتر ) .
( بنزين 80    11 جنيه للتر ) .
( الغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب )

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