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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات خاطقة.. قتلى وجرحى في هجمات المسيرات الأوكرانية على الحدود الروسية

ارشيفية
ارشيفية

قال حاكم منطقة بيلجورود الحدودية الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إن عدة هجمات جوية، اليوم السبت، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة سبعة على الأقل، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.


تسبب هجوم بطائرات بدون طيار خلال الليل على منطقة سامارا في نشوب حريق في مصفاة نفط رئيسية، وهو الأحدث في سلسلة من الضربات ضد صناعة الوقود الروسية.

وكتب حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف على تيليجرام أن منطقتين في منطقته بالإضافة إلى العاصمة الإقليمية، التي تسمى أيضًا بيلجورود، تعرضتا لهجمات بطائرات بدون طيار وهجمات جوية.

وقال جلادكوف: "يبدو أن الصباح سيكون صعبا". نتيجة لهجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بيلجورود، انهارت ثلاث شرفات في مبنى سكني.  وكان زوجان يشغلان إحدى هذه الشقق وتوقي الرجل على الفور متأثرا بجراحه".

وأضاف أن شخصا آخر قتل في هجوم بطائرة بدون طيار على مناطق خارج المدينة.

وفي منطقة سمارة - على بعد ألف كيلومتر (620 ميلاً) من الخطوط الأمامية في الشرق - أبلغ الحاكم المحلي عن "عدة هجمات بطائرات بدون طيار" على مصافي النفط المحلية.
 

وقال المحافظ ديمتري أزاروف في بيان ، إن أحدهم تسبب في حريق في مصفاة كويبيشيف، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات.

وتعد المصفاة، التي تديرها شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، واحدة من أكبر المصافي في المنطقة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية سبعة ملايين طن سنويا، وفقا لموقعها الرسمي على الإنترنت.

وقال أزاروف إن هجوما بطائرة بدون طيار على مصفاة أخرى في المنطقة، نوفوكويبيشيفسك، "تم صده دون الإضرار بالمعدات التكنولوجية".

وجاءت الهجمات بعد 24 ساعة من إطلاق روسيا لواحدة من أكبر هجماتها الجوية خلال الصراع المستمر منذ عامين، حيث أصابت العشرات من مواقع الطاقة الأوكرانية وتركت أكثر من مليون بدون كهرباء مؤقتًا.

 

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