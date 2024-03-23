نصائح هامة لـ سحور صحي في رمضان

قدمت هيئة الدواء المصرية ، بعض النصائح لـ سحور صحي في رمضان ، والتي تتمثل في التالي : -

تأخير فترة السحور قدر الإمكان

تناول وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية

تناول الدهون المفيدة زي زيت الزيتون وامتنع عن الدهون المضرة زي المقالي

تناول مصادر البروتين الجيدة وقليلة الدهون زي الجبن قليل الدسم

التركيز على الكربوهيدرات المعقدة زي الحبوب الكاملة

تجنب المشروبات المدرة للبول والتي تحوي الكافيين

التركيز على البقوليات زي الحمص والفول

تجنب الأطعمة المالحة والمخللات

اشرب كميات كافية من الماء

