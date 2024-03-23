نصائح هامة لـ سحور صحي في رمضان

قدمت هيئة الدواء المصرية ، بعض النصائح لـ سحور صحي في رمضان ، والتي تتمثل في التالي : -
- تأخير فترة السحور قدر الإمكان
- تناول وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية
- تناول الدهون المفيدة زي زيت الزيتون وامتنع عن الدهون المضرة زي المقالي
- تناول مصادر البروتين الجيدة وقليلة الدهون زي الجبن قليل الدسم
- التركيز على الكربوهيدرات المعقدة زي الحبوب الكاملة
- تجنب المشروبات المدرة للبول والتي تحوي الكافيين
- التركيز على البقوليات زي الحمص والفول
- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات
- اشرب كميات كافية من الماء