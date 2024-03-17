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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة 7 رمضان.. موعد السحور والإفطار

الصلاة
الصلاة

يهتم المسلمون في جمهورية مصر العربية، بالبحث الآن عن مواقيت الصلاة 7 رمضان، لمعرفة موعد السحور والإفطار في سابع أيام الشهر الكريم.

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ونقدم في هذه السطور، خدمة لقراء صدى البلد، ببيان مواقيت الصلاة 7 رمضان في عدد من المحافظات، وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٣٦ ص
الشروق ٦:٠٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٠٥ م
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٤٠ ص
الشروق ٦:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:٣٥ م
صلاة المَغرب ٦:١٠ م
صلاة العِشاء ٧:٢٨ م

مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص
الشروق ٦:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:٠٧ م
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص
الشروق ٦:٣١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٣ م
صلاة العَصر ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٤ م
صلاة العِشاء ٧:٤٨ م

مواقيت الصلاة في دمياط

صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص
الشروق ٦:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء ٧:٢١ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص
الشروق ٥:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء ٧:٠٨ م

مواقيت الصلاة في الشرقية

صلاة الفجْر ٤:٣٤ ص
الشروق ٦:٠١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:٠٤ م
صلاة العِشاء ٧:٢١ م

مواقيت الصلاة 7 رمضان مواقيت الصلاة السحور الافطار

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