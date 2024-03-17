مواقيت الصلاة 7 رمضان.. موعد السحور والإفطار

يهتم المسلمون في جمهورية مصر العربية، بالبحث الآن عن مواقيت الصلاة 7 رمضان، لمعرفة موعد السحور والإفطار في سابع أيام الشهر الكريم.

ونقدم في هذه السطور، خدمة لقراء صدى البلد، ببيان مواقيت الصلاة 7 رمضان في عدد من المحافظات، وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٣٦ ص

الشروق ٦:٠٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٥ م

صلاة العِشاء ٧:٢٢ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٤٠ ص

الشروق ٦:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٣٥ م

صلاة المَغرب ٦:١٠ م

صلاة العِشاء ٧:٢٨ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:٠٧ م

صلاة العِشاء ٧:٢٢ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص

الشروق ٦:٣١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٣ م

صلاة العَصر ٣:٥٨ م

صلاة المَغرب ٦:٣٤ م

صلاة العِشاء ٧:٤٨ م

مواقيت الصلاة في دمياط

صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص

الشروق ٦:٠٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠٢ م

صلاة العِشاء ٧:٢١ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص

الشروق ٥:٥٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٣ م

صلاة العِشاء ٧:٠٨ م

مواقيت الصلاة في الشرقية

صلاة الفجْر ٤:٣٤ ص

الشروق ٦:٠١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:٠٤ م

صلاة العِشاء ٧:٢١ م