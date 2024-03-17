مواقيت الصلاة 7 رمضان.. موعد السحور والإفطار

يهتم المسلمون في جمهورية مصر العربية، بالبحث الآن عن مواقيت الصلاة 7 رمضان، لمعرفة موعد السحور والإفطار في سابع أيام الشهر الكريم.
ونقدم في هذه السطور، خدمة لقراء صدى البلد، ببيان مواقيت الصلاة 7 رمضان في عدد من المحافظات، وهي كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٣٦ ص
الشروق ٦:٠٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٠٥ م
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٤٠ ص
الشروق ٦:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:٣٥ م
صلاة المَغرب ٦:١٠ م
صلاة العِشاء ٧:٢٨ م
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص
الشروق ٦:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:٠٧ م
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص
الشروق ٦:٣١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٣ م
صلاة العَصر ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٤ م
صلاة العِشاء ٧:٤٨ م
مواقيت الصلاة في دمياط
صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص
الشروق ٦:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء ٧:٢١ م
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص
الشروق ٥:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء ٧:٠٨ م
مواقيت الصلاة في الشرقية
صلاة الفجْر ٤:٣٤ ص
الشروق ٦:٠١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:٠٤ م
صلاة العِشاء ٧:٢١ م