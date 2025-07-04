مصرع شخص سقط من أعلى شجرة مانجو بقنا

لقى شخص مصرعه عقب سقوطه من أعلى شجرة مانجو بقرية تابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص عقب سقوطه من أعلى شجرة مانجو بقرية تابعة لمركز نجع حمادى.

بالانتقال والفحص تبين مصرع موظف أثناء صعوده لقطف بعض الثمار، إلا أنه سقوط من أعلى الشجرة جثة هامدة على الأرض.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.