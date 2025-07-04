خلال 6 أشهر .. الداخلية تضبط 18 مليون مخالفة مرورية بينها 400 الف للسيارات النقل| فيديو



واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على كافة الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف المحافظات لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط وضبط المخالفات المرورية بشتى صورها .

وتمكنت الحملات خلال الفترة من 1/1/2025 إلى 30/6/2025 من ضبط إجمالى 18,063,363 مليون مخالفة مرورية.

حيث نجحت الحملات فى مجال المخالفات المتعلقة بسيارات النقل الثقيل منضبط 400,641 ألف مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (إرتفاع الحمولة – سير يسار الطريق – السير وقت الحظر – ركاب بالصندوق) ، وفى مجال مخالفات تجاوز السرعة المقررة تم ضبط 8,679,180 مليون مخالفة .

وتمكنت الحملات فى مجال مخالفات السير بدون رخصة قيادة أو تسيير من ضبط 286,894 ألف مخالفة، و فى مجال مخالفات الصلاحية الفنية تم ضبط 106,794 ألف مخالفة.

و فى مجال المخالفات المتعلقة بالإنتظار الخاطئ تم ضبط 2,975,893 مليون مخالفة، و فى مجال مخالفات اللوحات المعدنية ضبط 77,354 ألف مخالفة، و فى مجال مخالفات السير عكس الإتجاه تم ضبط 2274 مخالفة، و فى مجال مخالفات عدم إرتداء حزام الأمان تم ضبط 1,091,784مليون مخالفة.

ونجحت الحملات فى مجال مخالفات إستخدام الهاتف أثناء القيادة من ضبط 128,217 ألف مخالفة، وفى مجال مخالفات عدم إرتداء خوذة الرأس للدراجات النارية تم ضبط 83,682 ألف مخالفة ،.

وفى مجال المخالفات المتنوعة تمكنت الحملات من ضبط 4,230,650 مليون مخالفة، أبرزها ( بدون ملصق – آلة تنبية – إستخدام سارينة وفلاشر – ملصقات) ، وفى مجال تعاطى السائقين للمواد المخدرة تنسيقاً ومسئولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تم فحص (54,867 ألف سائق ، وتبين إيجابية 2250 منهم بنسبة 4,2 %) ، وفى مجال تعاطى سائقى حافلات المدارس للمواد المخدرة تم فحص ( 10,859 ألف سائق ، وتبين إيجابية 29 سائق بنسبة 0,27 % ) تم إستبعادهم عن العمل .



وتزامناً مع بدء فصل الصيف وتوافد المواطنين على المنطقة الغربية ومحافظة مطروح ، فقد تم إجراء حملات يومية إعتباراً من 1/6/2025 ، أسفرت جهودها عن سحب 7427 تراخيص لمخالفات مرورية متنوعة والتحفظ على

(460 "سيارة ودراجة نارية" لمخالفة شروط التراخيص )

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات .