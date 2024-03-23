رئيس مدينة زفتي: غرس 250 شجرة مثمرة وزينة ضمن المبادرة الرئاسية

أكد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، غرس 250 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز وبالمدينة، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.