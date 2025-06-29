منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تعاني نقصا حادا في صواريخ الاعتراض.. تفاصيل

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن وزارة المالية تعارض تمويل شراء عاجل لصواريخ حيتس ومسيرات بقيمة 60 مليار شيكل.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك خلافا بين المنظومة الأمنية ووزارة المالية بعد رفضها 60 مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب في إيران وغزة.

وقالت إن منظومة الدفاع الجوي تعاني نقصا حادا في صواريخ الاعتراض من طراز حيتس، والجيش يخشى من تراجع جاهزيته.

وأشارت إلى أن قواعد الجيش ومنشآت استراتيجية أخرى تعرضت لإصابات وخسائر جسيمة بسبب الصواريخ الإيرانية، منوها إلى أن وزارة الدفاع تضغط على شركات السلاح الإسرائيلية لتسريع إنتاج الذخائر.

وأضافت أن وزارة المالية تطالب الجيش بوقف الهدر في ملف الاحتياط الذي تقدر تكلفته بنحو 1.2 مليار شيكل شهريا.